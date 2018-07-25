Кримінальні події тижня Олександрійщини: знову злодії-домушники і водій-алкогольний «рекордсмен»

Протягом минулого тижня до Олександрійського відділу поліції надійшло 363 звернення громадян. Про це повідомила інспектор Оксана Михно. За її словами, всі звернення зареєстровані у єдиному обліку, по кожному факту за вказаними адресами виїжджав наряд поліції для з`ясування обставин справ. З цієї кількості 65 звернень внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, по них проводяться необхідні слідчо-розшукові дії.

Кілька днів тому поліції вдалося затримати чоловіка, який здійснив крадіжку барсетки у 38-річного жителя району на одному з ринків міста. У барсетці були мобільний телефон і 4900 гривень. Вже наступного дня після отримання повідомлення від потерпілого, провівши ряд заходів, злочинця затримала поліція. Ним виявився раніше судимий за майнові злочини 34-річний олександрієць. Під час обшуку у нього було знайдено барсетку і гаманець потерпілого. Але гроші злодій встиг витратити, а мобільний телефон – продати. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.185 Кримінального кодексу України. Винній особі загрожує максимальне покарання до трьох років позбавлення волі.

З домоволодіння по вул. Кременчуцькій невідомі вночі викрали велосипед марки «Азимут» салатового кольору, який стояв біля гаража. Про це поліцію повідомила власниця велосипеда, жителька даного будинку. Вона оцінила вартість завданих їй збитків у 4000 гривень. Працівниками поліції проведено подвірне опитування жителів вулиці з метою встановлення можливих свідків. Відкрито провадження за ч.3 ст. 185 ККУ.

А у провулку Кримському нашого міста було здійснено крадіжку речей з приватного будинку. За словами 19-річної жительки даного домоволодіння громадянки А., це сталося вдень у проміжок часу десь між тринадцятою і сімнадцятою годинами. Злодій, віджавши вікно, проник у будинок і виніс звідти ноутбук, одну срібну сережку (іншу, очевидно, не помітив) та срібний браслет, завдавши таким чином шкоди власниці речей А. на 6 тисяч гривень. Під час обстеження місця події поліцейські виявили сліди чужої рукавички на підвіконні спальної кімнати будинку. Кримінальне провадження відкрито за ч.3 ст.185 ККУ.

Ще одна квартирна крадіжка сталася 22 липня по вул. Братській. Її мешканець повідомив поліцію про те, що невідомі злодії зламали замок вхідних дверей, проникли до квартири та викрали дві золоті каблучки, одну срібну каблучку, два срібні персні, золотий та срібний браслети, золоті і срібні сережки, 500 доларів США. Злодію не довелося довго шукати речі, оскільки всі вони лежали в одному місці – в шухляді шафи. Але він також намагався знайти ще щось цінне і влаштував в квартирі розгардіяш. В ході огляду помешкання поліцейські виявили в одній з кімнат сліди злодія. Проводяться слідчі дії за аналогічною з попереднім випадком статтею.

Також минулого тижня мали місце ряд дорожньо-транспортних пригод, у деяких з них, на жаль, постраждали люди. Так, 20 липня о 7.30 60-річний водій автомобіля ВАЗ 2171, рухаючись по вул. Козацький шлях (колишня вул. Куйбишева) від ФДБ у напрямку КСК «Ніка», виїхав на головну дорогу і не переконався у відсутності транспорту. В результаті 35-річний водій мопеда «Лонсін», який їхав разом з 49-річним пасажиром, здійснив зіткнення з автомобілем. В ДТП постраждали сам водій мопеда (перелом тазу та розрив сечового міхура) і його пасажир, який отримав забій поперекового відділу хребта.

17 липня 66-річний житель селища Нова Прага повідомив поліцію про те, що близько 11-ї години того дня він рухався автомобілем ГАЗ 330210 зі сторони вул. Героїв Сталінграда по вул. Козацький шлях у напрямку вул. Франка і в районі СТО, що на Козацькому шляху, зіткнувся з автомобілем BMW 520, керованим 28-річним олександрійцем. В результаті аварії обидва водії не постраждали, але отримали травми пасажири, які їхали на задньому сидінні легковика BMW: це 29-річна олександрійка (забійна рана голови в ділянці лоба, струс головного мозку) та її неповнолітній син (закритий перелом тім`яної кістки, забій головного мозку). Обставини ДТП встановлюються слідством СУ ГУНП в Кіровоградській області. В обох випадках порушено кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 ККУ.

А цей випадок вразив навіть самих працівників поліції, котрих, здавалося б, здивувати чимось подібним важко. 21 липня 52-річний водій автомобіля ВАЗ 21099 на проспекті Соборному порушив Правила дорожнього руху і допустив зіткнення з легковиком Ford focus. Поліцейські, які приїхали на виклик, виявили, що водій автомобіля ВАЗ п`яний настільки, що навіть не здатний без сторонньої допомоги вийти автомобіля. Перевірка приладом драгер на алкоголь показала його вміст в організмі винуватця ДТП величезної дози – 3,6 проміле ! Інший учасник пригоди був тверезим. На щастя, ніхто з водіїв не постраждав. По даному факту складено протоколи за ст. 124 (порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортного засобу) та за ч.1 ст. 130 Кодексу про адміністративні правопорушення (керування автомобілем у стані сп`яніння). Санкція даної статті передбачає штраф у сумі 10200 гривень і позбавлення права керувати транспортним засобом на 1 рік.

Для довідки водіїв: допустимий вміст алкоголю в крові для них не перевищує 0,2 проміле, чому можуть дорівнювати, наприклад, дві випиті склянки якісного квасу чоловіком середньої ваги тіла, зазначають науковці-наркологи. При більшій отриманій дозі алкоголю заборонено сідати за кермо транспортного засобу. Вчені також прийшли до висновку, що сильне сп`яніння у людини настає вже при досягненні вмісту алкоголю у 2,5 проміле (для зрозумілості – це приблизно 1 пляшка горілки). Смертельно ж небезпечною вважається концентрація алкоголю в крові дорослої людини у 5 – 6 проміле. Хоча науковці зауважують на індивідуальності та неоднозначності таких показників: на стан людини у даному контексті впливають ще багато інших факторів.