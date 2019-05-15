Кримінальні події тижня: олександрієць «загрався» і став жертвою крадіжки

Протягом тижня до Олесандрійського відділу поліції надійшло 319 звернень громадян, з яких 56 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Таку інформацію «Голосу Громади» надав начальник сектору моніторингу міськвідділу Сергій Козловський.

Згідно з цим повідомленням, у переліку серед інших правопорушень переважають крадіжки – близько 50 відсотків.

8 травня 24-річний олександрієць Н. провів всю ніч у тяжкому поєдинку з віртуальними суперниками і врешті не втримав: глибокий сон звалив його перед світанком прямо на «полі бою». А коли хлопець прокинувся від нетривалого, але важкого забуття близько 4-ї ранку, то виявив, що невідомо як позбувся власного смартфона. «Боєць» негайно заявив поліції про пропажу і її працівники, котрі прибули на місце події, невдовзі з`ясували, що якісь примарні суперники гравця тут ні при чому: гаджет у нього поцупив інший, цілком реальний відвідувач даного закладу – 28-річний мешканець міста. Проти нього вже порушено кримінальне провадження за ч.1 ст. 185 Кримінального кодексу України. (Тут буде доречним уточнення: подія мала місце в одному з приміщень «Національної лотереї». Яким був виграш, чи програш гравця, не повідомляється).

13 травня небайдужий олександрієць повідомив поліцію, що о 3-й годині ночі у Покровському мікрорайоні на дитячому майданчику двоє невідомих намагаються вкрасти металевий човен-гойдалку. Патрульна поліція, яка прибула на місце, перешкодила цим намірам. Зловмисниками виявилися 18-річний і 19-річний жителі міста, які на той час вже вирішили не обмежуватися одним лише човником, а заодно намагалися заволодіти і металевим стовпом, до якого кріпилася гойдалка. Було очевидно, що хлопці заздалегідь готувалися до крадіжки, оскільки мали при собі необхідні слюсарні інструменти. За замах на злочин проти них відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.185 Кримінального кодексу України.

Також протягом тижня працівниками поліції було складено 143 протоколи порушень адміністративного законодавства, з них 56 – за порушення Правил дорожнього руху. За керування транспортними засобами у стані сп`яніння складено 6 протоколів. А 21 особа була притягнена до відповідальності за вчинене домашнє насильство. І ще за завідомо неправдиві повідомлення поліції про правопорушення адміністративні штрафи заплатять 4 особи. Реагування на повідомлення громадян здійснювалися двома нарядами ГРПП та двома слідчо-оперативними групами, які несли службу у цілодобовому режимі. Середній час оперативного реагування для обох груп складав від 4 до 5 з половиною хвилин. Таку статистику навели у міському відділі Національної поліції.