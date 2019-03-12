Кримінальні події тижня: розбійника з пістолетом затримано в Олександрії

Упродовж минулого тижня в Олександрійському відділі поліції зареєстровано 337 заяв та повідомлень від мешканців міста, з яких 58 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, повідомляє «Голос громади» за інформацією начальника сектору моніторингу поліції Сергія Козловського.

Це, зокрема, 1 розбійний напад, 25 крадіжок, 14 повідомлень про побиття людей та інші види кримінальних правопорушень. За одинадцятьма злочинами винні особи встановлені.

Так, 4 березня о 6-й годині ранку до міського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що невідомий громадянин, погрожуючи пістолетом, відібрав у двох студентів 18-ти та 20-ти років мобільні телефони, гаманець, у якому були 300 гривень та кредитну картку. Розбій скоєно на вул. Братській.

У результаті вжитих заходів працівники сектору кримінальної поліції Олександрійського відділу та управління карного розшуку поліції області менше ніж за добу розшукали злочинця, який переховувався на території міста. Ним виявився 34-річний місцевий мешканець, раніше судимий за скоєння майнових злочинів.

У нападника було вилучено зброю та ряд речових доказів, які підтверджували його причетність до скоєння розбою. Бандита затримано у порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення та судом обрано міру запобіжного заходу – тримання під вартою. Кошти, відібрані у потерпілих, злочинець повернув частково.

Розслідування у рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 187 («Розбій») Кримінального кодексу України, триває. Санкції статті передбачають покарання від трьох до семи років позбавлення волі.

Від шахрайських дій невідомих осіб протягом тижня постраждали 5 олександрійців. Так, 10 березня до Олександрійського відділу поліції із заявою звернулась 53-річна мешканка міста, повідомивши, що того ж дня невстановлена особа в ході телефонної розмови, зловживаючи довірою з боку заявниці, шахрайським шляхом дізналася реквізити її банківської карти, з якої в подальшому були зняті грошові кошти в сумі 23 000 гривень.

За даним фактом порушено кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

А 9 березня до відділу поліції надійшло повідомлення від 22-річного мешканця міста про те, що 7 та 8 березня він знайшов за допомогою інтернет-мережі сайт, на якому замовив за вказаним там номером телефона запчастини до свого автомобіля Покупець перерахував на повідомлений йому банківський рахунок 13 тисяч гривень, після чого «продавець» відразу ж зник зі зв`язку і більше на нього не виходив. Ніяких запчастин покупець, звісно, не отримав. Поліція порушила кримінальне провадження за тією ж статтею ККУ («Шахрайство»).

Також в поліції повідомляють, що протягом минулого тижня складено 103 протоколи про різні адміністративні правопорушення.

І ще така статистика: середній час реагування на кримінальні випадки та інші події для нарядів групи реагування патрульної поліції становить 6хв. 22 та для слідчо-оперативної групи – 4хв.40 сек.