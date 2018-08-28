Кримінальні події тижня: укорочений «Укртелеком», скандал на свою голову та інше

Протягом минулого тижня Олександрійським відділом Національної поліції зареєстровано 357 звернень громадян, з яких 70 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Про це розповів начальник сектору моніторингу відділу Сергій Козловський.

За видами правопорушень – це 13 випадків заподіяння легких тілесних ушкоджень, 39 крадіжок, 2 шахрайства, 1 угон транспортного засобу, 7 випадків наруги над могилами та 7 інших видів кримінальних проявів.

Так, 23 серпня 53-річний олександрієць отримав на свій мобільний телефон СМС-повідомлення, що його банківську карту заблоковано. Стурбований чоловік негайно зателефонував за номером, з якого надійшло повідомлення і невідома особа на протилежному кінці каналу зв`язку, представившись працівником служби безпеки одного з банків, заспокоїла клієнта: мовляв, нічого страшного не сталося, прикру помилку негайно виправимо, вам треба лише сказати дані вашої карти. Як тільки чоловік продиктував невидимому співрозмовнику персональні дані карти, відразу ж неї зникли 16 тисяч гривень…

Ошуканий шахраєм громадянин звернувся до поліції, за даним фактом порушено кримінальне провадження за ч.1 ст.190 Кримінального кодексу України («Шахрайство»).

20 серпня о 10-й годині ранку 21-річна жителька міста виявила, що у неї зник у невідомому напрямку скутер «Хонда Діо» синього кольору, який звечора був припаркований біля під`їзду будинку. Крадіжка відбулася, як не важко здогадатися, в ніч на 20 серпня «шляхом вільного доступу» (визначення з поліцейського протоколу). Подія сталася у дворі одного з будинків поблизу міського парку ім. Шевченка. Кримінальне правопорушення має ознаки статті 289 ч.1 ККУ.

Так само «вільно» намагався розпорядитися майном, яке йому не належить, 29-річний олександрієць. А саме: він вирішив вирізати кабель зв`язку довжиною близько 20-ти метрів з повітряної лінії електропередач поблизу КСК «Ніка». Діждавшись сутінків, 25 серпня близько 20 год. 33 хв. крадій здійснив свій задум. Але в ході проведених слідчо-розшукових заходів його було викрито поліцією за допомогою повідомлення свідків події. Власником кабельної лінії, яка стала таким чином коротшою на пару десятків метрів, є підприємство «Укртелеком». За даним фактом порушено кримінальне провадження за ч.1 ст.185 КК України («Крадіжка»).

А в цьому випадку «вирок» собі підписав сам правопорушник. Не слід би йому затівати скандал і тоді, можливо, все б обійшлося до пори…

26 серпня працівники групи реагування патрульної поліції приїхали на виклик з приводу конфлікту, що виник між місцевими жителями. На місці події вони виявили винуватця – 48-річного раніше судимого мешканця міста, який був у стані алкогольного сп`яніння. Під час складання протоколу про адміністративне правопорушення за ст. 178 ч.2 КуАП дебоширу у присутності понятих було проведено особистий огляд і в нього виявлено два паперових згортки з подрібленою речовиною рослинного походження темно-зеленого кольору, схожою на наркотичний препарат канабіс. ЇЇ вилучено та направлено на експертизу. За даним фактом порушено кримінальне провадження за ознаками правопорушення, передбаченого ч.1 ст.309 КК України.

Також С. Козловський підтвердив факт затримання поліцією «могильного вандала», який трощив поховання на місцевих цвинтарях з метою наживи – металеві вироби з них він успішно здавав на пункти прийому вторсировини (про це повідомив «Голос Громади» з посиланням на сайт ГУНП області). Це житель селища Олександрійське, наразі доведено його причетність до 5-ти випадків вандалізму. Як було зазначено вище, сім таких крадіжок мали місце тільки за минулий тиждень.

Відповідаючи на запитання стосовно криміногенного стану під час святкування Дня Незалежності, речник повідомив: 24 серпня було зареєстровано 4 випадки нанесення легких тілесних ушкоджень, 25-го – лише два. Ці правопорушення мали місце як за місцем проживання потерпілих, так і на вулицях міста. На думку С.Козловського, це не свідчить про зростання злочинності протягом трьох вихідних днів, які пройшли відносно спокійно.