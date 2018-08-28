Кримінальні події тижня: укорочений «Укртелеком», скандал на свою голову та інше

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Протягом минулого тижня Олександрійським відділом Національної поліції зареєстровано 357 звернень громадян, з яких 70 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Про це розповів начальник сектору моніторингу відділу Сергій Козловський.

За видами правопорушень – це 13 випадків заподіяння легких тілесних ушкоджень, 39 крадіжок, 2 шахрайства, 1 угон транспортного засобу, 7 випадків наруги над могилами та 7 інших видів кримінальних проявів.

Так, 23 серпня 53-річний олександрієць  отримав на свій мобільний телефон СМС-повідомлення, що його банківську карту заблоковано. Стурбований чоловік негайно зателефонував за номером, з якого надійшло повідомлення  і невідома особа на протилежному кінці каналу зв`язку, представившись  працівником служби безпеки одного з банків, заспокоїла клієнта: мовляв, нічого страшного не сталося, прикру помилку негайно виправимо, вам треба лише сказати дані вашої карти. Як тільки чоловік продиктував невидимому співрозмовнику персональні дані карти, відразу ж неї зникли 16 тисяч гривень…

Ошуканий шахраєм громадянин звернувся до поліції, за даним фактом порушено кримінальне провадження за ч.1 ст.190 Кримінального кодексу України  («Шахрайство»).

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20 серпня о 10-й годині ранку 21-річна жителька міста виявила, що у неї зник у невідомому напрямку скутер «Хонда Діо» синього кольору, який звечора був припаркований біля під`їзду будинку. Крадіжка відбулася, як не важко здогадатися, в ніч на 20 серпня «шляхом вільного доступу» (визначення з поліцейського протоколу). Подія сталася у дворі одного з будинків поблизу міського парку ім. Шевченка. Кримінальне правопорушення має ознаки статті 289 ч.1 ККУ.

Так само «вільно» намагався розпорядитися майном, яке йому не належить, 29-річний олександрієць.  А саме: він вирішив вирізати кабель зв`язку довжиною близько 20-ти метрів з повітряної лінії електропередач поблизу КСК «Ніка». Діждавшись сутінків, 25 серпня близько 20 год. 33 хв. крадій здійснив свій задум. Але в ході проведених слідчо-розшукових заходів його було викрито поліцією за допомогою повідомлення свідків події. Власником кабельної лінії, яка стала таким чином коротшою на пару десятків метрів, є підприємство «Укртелеком». За даним фактом порушено кримінальне провадження за ч.1 ст.185 КК України («Крадіжка»).

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А в цьому випадку «вирок» собі підписав сам правопорушник. Не слід би йому затівати скандал і тоді, можливо, все б обійшлося до пори…

26 серпня працівники групи реагування патрульної поліції приїхали на виклик з приводу конфлікту, що виник між місцевими жителями. На місці події вони виявили винуватця – 48-річного раніше судимого мешканця міста, який був у стані алкогольного сп`яніння. Під час складання протоколу про адміністративне правопорушення за ст. 178 ч.2 КуАП дебоширу у присутності понятих було проведено особистий огляд і в нього виявлено два паперових згортки з подрібленою речовиною рослинного походження темно-зеленого кольору, схожою на наркотичний препарат канабіс. ЇЇ вилучено та направлено на експертизу. За даним фактом порушено кримінальне провадження за ознаками правопорушення, передбаченого  ч.1 ст.309 КК України.

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Також С. Козловський підтвердив факт затримання поліцією «могильного вандала», який трощив поховання на місцевих цвинтарях з метою наживи – металеві вироби з них він успішно здавав на пункти прийому вторсировини (про це повідомив «Голос Громади» з посиланням на сайт ГУНП області). Це житель селища Олександрійське, наразі доведено його причетність до 5-ти випадків вандалізму. Як було зазначено вище, сім таких крадіжок мали місце тільки за минулий тиждень.

Відповідаючи на запитання стосовно криміногенного стану під час святкування Дня Незалежності, речник повідомив: 24 серпня було зареєстровано 4 випадки нанесення легких тілесних ушкоджень, 25-го – лише два. Ці правопорушення мали місце як за місцем проживання потерпілих, так і на вулицях міста. На думку С.Козловського, це не свідчить про зростання злочинності протягом трьох вихідних днів, які пройшли відносно спокійно.

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