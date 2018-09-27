Кримінальні події тижня в Олександрійщині: злочини-«близнюки»

58 правопорушень сталося в місті протягом минулого тижня. Це 32 крадіжки, 6 випадків спричинення легких тілесних ушкоджень, 2 вилучення зброї, 6 шахрайств, один угон транспортного засобу, 2 вилучення наркотичних речовин та 9 випадків інших видів правопорушень. Всі перелічені події внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, а всього за тиждень Олександрійський відділ поліції отримав 310 звернень громадян – повідомив «Голос Громади» начальник сектору моніторингу правоохоронної установи Сергій Козловський.

Громадянка 27-років звернулася до поліції ось з такою скаргою. Ще 11 серпня вона дала покористуватися свій велосипед «Україна» якомусь малознайомому їй мешканцю міста. Але той, очевидно, вирішив, що велосипед йому подарували і до сьогодні його не повернув власниці. Терпець у жінки увірвався і вона 19 вересня звернулася за допомогою до правоохоронців. Варто додати, що цей 29-річний «користувач» був раніше судимим. За даним фактом порушено кримінальне провадження за ч.1 ст. 190 Кримінального кодексу України («Шахрайство»).

20 вересня приблизно о пів на дванадцяту годину 81-річна олександрійка трохи порозмовляла з двома незнайомими жінками, які заглянули до неї додому. У ході бесіди гості запропонували бабусі «зняти порчу», котра, поза всяким їхнім сумнівом, лежала на ній. Чи вдалося це добровільним «рятівницям» – невідомо, але гроші вони у жінки точно «зняли»: після цього короткого візиту у неї дивним чином зникли 1200 гривень. Це сталося у Покровському мікрорайоні. Потерпіла через три години після такого «позбавлення» звернулася до поліції.

Того ж дня до відділу поліції надійшло повідомлення від 83-річної жительки міста, яка мешкає в районі міської лікарні. Вона також мала розмову з двома незнайомими жінками близько 14 години 30 хв. у себе вдома. Ті начебто запропонували господині купити продукти харчування за вигідною ціною, але в результаті просто видурили у неї 6 тисяч гривень і зникли у невідомому напрямку. За словами ошуканої, одна з дурисвіток була на вигляд 45-50-річною, на зріст 165-170 см, міцної статури, була одягнена у чорні брюки; інша – віком 25-30 років, зріст 160-165 см, також доволі огрядна і теж була в чорних штанях. Чи були це одні і ті ж фігурантки в обох випадках, правоохоронці не стверджують, оскільки перша потерпіла після «лікування від порчі» навіть не запам`ятала прикмет аферисток. Поліція порушила за даними фактами в обох епізодах кримінальне провадження за тією ж «шахрайською» статтею. Тривають слідчі дії.

23 вересня близько 14-ї години 27-річний житель міста виявив пропажу свого мотоцикла «САБУР», якого він залишив о 20-й годині 22 вересня біля під`їзду будинку по проспекту Соборному. Чоловік звернувся до поліції, у зв`язку з чим відкрито провадження за ч.1 ст. 289 ККУ («Незаконне заволодіння транспортним засобом»).

18 вересня працівники поліції проводили санкціонований обшук вдома у 35-річного мешканця міста, де виявили 9 набоїв до автоматичної зброї, а також один кущ коноплі, пристрій для куріння коноплею з нашаруванням на ньому речовини темного кольору. Знайдене вилучено та направлено на експертизу.

Мав місце й інший схожий випадок. Проводячи операції «Зброя, вибухівка» та «Мак», поліція в рамках порушеного кримінального провадження проводила обшук в домоволодінні 40-річного громадянина. Там було знайдено 9 набоїв до вогнепальної зброї різного калібру та два предмети, схожі на пістолети, майже 2 кг подрібненої речовини зеленого кольору, 91 кущ коноплі, два шприци об`ємом по 2 мл, заповнених рідиною темно-коричневого кольору, пристрій для куріння. За обома фактами порушено кримінальні провадження за ч.1 ст.309 ККУ («Незаконне виробництво, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів без мети збуту») та за ч.1 ст.263 ККУ («Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовина нами»). За ці дії законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років. Триває розслідування в обох випадках.