Кримінальні події тижня в Олександрії: дідусь-розбишака, примарний «брат» і шахрайська «чесність»

Протягом минулого тижня Олександрійським відділом поліції ГУНП в Кіровоградській області зареєстровано 279 заяв та повідомлень громадян. З них 64 факти мають ознаки кримінальних правопорушень, дану інформацію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, про це «Голос Громади» повідомили у моніторинговому секторі міськвідділу. Далі – про деякі з них.

До Олександрійського відділу поліції надійшло повідомлення про побиття 19-річної жительки міста. На місце події виїхала слідчо-оперативна група, яка встановила, що заявницю вдарила по голові 28-річна олександрійка. Бійка сталася в одному із домоволодінь по вул. Багратіона в результаті сварки між цими двома особами слабкої статі і старша особа ось таким чином довела молодшій свої авторитет та правоту.

Наразі за даним фактом проводиться перевірка і прийматиметься рішення відповідно до вимог ч.1 ст. 125 КК України («Нанесення легких тілесних ушкоджень»).

Ще одне схоже повідомлення отримав міський відділ поліції наступного дня. Тільки у цьому випадку фігурували представники сильної половини людства: про отримані тілесні ушкодження поліцію повідомив 40-річний житель міста. Але так само у силовому протистоянні під час з`ясування стосунків гору над молодістю (хоча й відносною) знову ж таки взяли досвід і вік. І варто зазначити, вік доволі поважний: як з`ясувала група швидкого реагування патрульної поліції, котра виїхала на місце, чоловіка побив 76-річний пенсіонер в результаті сварки.

Наразі не відомо, як будуть враховані такі доволі різні вікові категорії «бійців на рингу»: за даним фактом працівниками поліції приймається рішення відповідно до вимог тієї ж статті, що і в попередньому випадку..

Третього грудня жертвою шахрайства стала 28-річна жителька нашого міста, котра перерахувала невідомому злочинцю гроші в сумі 7850 гривень. Того дня, на її мобільний номер зателефонували і голос брата (так здалося жінці) попросив у неї грошей «для вирішення серйозних проблем», до того ж – негайно.

Ну хіба ж вона могла залишитися байдужою до проблем рідної людини? Дівчина відразу ж перерахувала, все, що змогла, на повідомлену їй по телефону банківську картку. Стурбована, через деякий час вона вже сама перетелефонувала своєму брату, мовляв, ну як ти там, вдалося владнати лихо? На що отримала у відповідь здивоване запитання: «Лихо? Яке лихо? У мене все гаразд і я нікому не дзвонив».

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 190 КК України («Шахрайство»). Проводяться слідчо-розшукові дії.

А третього грудня Олександрійським відділом поліції зафіксовано факт шахрайства відносно 53-річної жительки. На її мобільний телефон надійшло СМС-повідомлення про нібито заблокування кредитної банківської картки.

Після цього власниці рахунку зателефонувала невідома жінка і представившись службовцем банку, повідомила про умови розблокування картки: власниці необхідно повідомити цифри, які зазначені на одній із сторін банківської картки. Жінка так і зробила, після чого всі кошти в сумі 14 969 гривень у неї з рахунку зникли. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 190 КК України. Тривають слідчо-розшукові дії.

4 грудня до Олександрійського відділу поліції звернувся 22-річний житель міста, який позбувся свого мобільного телефону через власну довірливість, відгукнувшись на прохання малознайомої людини зробити важливий дзвінок.

Перевіркою встановлено, що телефоном хлопця заволодів 41-річний олександрієць, чим завдав йому матеріальних збитків на суму 1800 гривень. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 190 КК України. Особа винного встановлена, проводяться слідчо-розшукові дії.

Подібний випадок зафіксований Олександрійським відділом поліції і 9 грудня. Жертвою шахрайства став 17-річний олександрієць на зупинці громадського транспорту по пр. Соборному. До хлопця підійшов невідомий чоловік з проханням терміново зателефонувати та як тільки він отримав телефон, дременув з ним у невідомому напрямку.

Прикмети злочинця: вік близько 40 років, зріст 160 см, був одягнений у чорну шапку, куртку та штани чорного кольору. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 190 КК України. Проводяться слідчо-розшукові дії.

5 грудня до Олександрійського відділу поліції надійшло повідомлення від 44-річної олександрійки, яка, в свою чергу, стала жертвою інтернетних шахраїв. На одному з веб – ресурсів, які здійснюють продаж товарів, жінка замовила мобільний телефон та швейну машинку.

В телефонній розмові потерпіла домовилася з невідомим продавцем про остаточну ціну та перерахувала йому на рахунок кошти в сумі 5000 грн., так і не побачивши досі свого товару. Відкрито кримінальне провадження.

7 грудня 20-річна жителька міста поскаржилася поліції про те, що вона, скориставшись оголошенням про найм житла на одному із сайтів мережі Інтернет, перерахувала гроші в сумі 900 грн невідомо кому за оренду житла, котрого, як скоро з`ясувалося, не існує в природі.

Доволі цікава для подібних випадків обставина: дівчина це зрозуміла після того, як шахрай, отримавши на картку гроші, сам їй повідомив по телефону, що ніякої квартири він не здавав і здавати не збирається. Втім, така «чесність» аж ніяк не заспокоїла дівчину… За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 190 КК України. Проводяться слідчо-розшукові дії.