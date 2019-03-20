Кримінальні події тижня в Олександрії: поножовщина в гуртожитку і вирвані з вух сережки

Протягом минулого тижня Олександрійським відділом поліції зареєстровано 309 заяв та повідомлень громадян, з них мають ознаки кримінальних правопорушень 55 фактів; інформацію по них внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Про це «Голос Громади» повідомили у секторі моніторингу міського відділу.

30-річний олександрієць потрапив до реанімаційного відділення міської центральної лікарні №1 з побоями та ножовим пораненням. Як з`ясувала слідчо-оперативна група поліції, цих тяжких тілесних ушкоджень чоловіку завдав його 46-річний «компаньйон по пляшці». Сталося це 14 березня близько 17-ї години: обоє спочатку мирно розпивали оковиту за місцем проживання першої дійової особи, а саме – в одному з гуртожитків по вул. Першотравневій. Але потім у цьому процесі щось пішло не так, виникла п`яна сварка, котра дуже швидко переросла в бійку. У її фіналі не надто чемний гість, як останній аргумент переконання, застосував ніж проти господаря застілля…

Слід зазначити, що про факт поранення людини поліцію першою повідомила комендант цього гуртожитку. З місця події вилучено знаряддя злочину. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України. Триває слідство.

Ворота іноді крадуть прямо серед білого дня. Такий випадок стався 12 березня близько 12-ї години в одному з домоволодінь по вул. Студентській, де з гаражного приміщення злодії зняли металеві ворота вагою 80 кг та вартістю 2000 грн. Про це повідомив Олександрійський відділ поліції 48-річний мешканець міста, що і було зафіксовано правоохоронцями. На місці події попрацювала слідчо-оперативна група, яка незабаром у скоєнні даного злочину викрила 24-річного олександрійця. Кримінальне провадження проти нього відкрито за ч. 1 ст. 185 КК України («Крадіжка»).

52-річна олександрійка несподівано позбулася свого мобільного телефона, чекаючи автобуса на автостанції. Виявивши пропажу улюбленого засобу зв`язку, вона звернулася до поліції, звідки було направлено на місце події слідчо-оперативну групу. В результаті злодія (25-річного олександрійця) було викрито, за фактом крадіжки відкрито кримінальне провадження за тією ж ч. 1 ст. 185 КК України.

Брутального нападу також у денний час зазнала 71-річна мешканка міста, у якої невідома особа зірвала з вух золоті сережки. Це сталося по вул.Айвазовського 12 березня о пів-на дванадцяту годину.

Слідчо-оперативна група в скоєнні даного злочину викрила 26 – річного олександрійця. Сережки у нього вилучено та направлено на експертизу. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 186 КК України («Пограбування»). Триває слідство.