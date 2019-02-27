Кримінальні події тижня в Олександрії: стосунки «на ножах», нічна бійка та «гіркий» шоколад

Протягом минулого тижня в Олександрійському відділі поліції було зареєстровано 318 звернень громадян, інформацію по 55-ти з цих заяв внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Про це «Голос Громади» повідомив начальник сектору моніторингу міськвідділу Сергій Козловський і розповів про деякі з випадків.

22 лютого близько 21-ї години до Олександрійського відділу поліції надійшло повідомлення від працівників центральної міської лікарні № 1 з приводу того, що до медзакладу доставлений невідомий чоловік з ножовим пораненням лівого боку зі спини. До всього цього, за словами лікарів, невідомий ще й буйно себе поводив. Слідчо-оперативною групою після виїзду на місце було встановлено, що потерпілим є 35-річний мешканець міста громадянин Н.

У подальших проведених слідчо-розшукових заходах працівниками поліції в скоєнні кримінального правопорушення було викрито 41 річного мешканця міста. Він ще раніше мав з потерпілим певні неприязні стосунки, які врешті-решт і з`ясував за допомогою ножа прямо у нього вдома, в одному з районів приватного сектора міста. Злочинець відразу ж втік з місця події, а пораненого Н. виявив його сусід, котрий випадково навідався до нього додому незабаром після конфлікту, він же і привіз постраждалого до лікарні. Особу зловмисника встановлено, його затримано в порядку ст.208 Кримінально-процесуального кодексу України та оголошено підозру в скоєнні кримінального правопорушення.

За даним фактом порушено кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.121 Кримінального кодексу України («Спричинення тяжких тілесних ушкоджень»). Тривають слідчі дії.

Тієї ж доби о 4-й годині міський відділ поліції отримав повідомлення від 25-річної мешканки міста про те, що біля одного із будинків по проспекту Соборному її та ще трьох знайомих побили невідомі особи. Виїздом групи реагування патрульної поліції на місце події було встановлено, що о 3-й год. 30 хв. за вказаною у повідомленні адресою невідома особа під час сварки, що виникла раптово, спричинила 25-річному олександрійцю тяжкі тілесні ушкодження. В ході проведених слідчо-розшукових заходів було з`ясовано, що побив чоловіка інший 25-річний мешканець міста, особа якого встановлена.

Зловмисника затримано в порядку ст.208 КПК України.

За даним фактом порушено кримінальне провадження за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.121 КК України. Тривають слідчі дії, у яких з`ясовуються обставини бійки та ступінь участі сторін у ній.

19 лютого о 17-й год. 40 хв. від працівників групи реагування патрульної поліції до чергової частини Олександрійського відділу поліції надійшов рапорт, що під час проведення поверхневої перевірки у 28-річного мешканця міста в районі проспекту Соборного було виявлено пакунок з кристалічною речовиною білого кольору.

Зазначену знахідку вилучено в присутності понятих, запаковано до експертного пакету та направлено на спеціальне дослідження.

За даним фактом порушено кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.309 КК України. Тривають слідчі дії.

19 лютого о 12-й год. 48 хв. до міськвідділ поліції отримав повідомлення від одного із магазинів міста з приводу того, що напередодні (18 лютого) близько 21-ї год. 30 хв. невстановлена особа, перебуваючи в приміщені магазину, викрала зі стелажу декілька плиток шоколаду “Мілка” загальною вартістю 287 гривень (за оцінкою адміністрації торгівельного закладу). В ході проведення слідчо-розшукових заходів в скоєнні злочину було викрито 27-річного мешканця міста.

За даним фактом порушено кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.185 КК України. Тривають слідчі дії і якщо вина чоловіка буде доведена, то є припущення, що не лише злощасна «Мілка», а взагалі будь-який шоколад після цього матиме для нього гіркуватий присмак…