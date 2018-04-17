Кримінальні події тижня

Олександрієць 1983 року народження став жертвою пограбування наприкінці минулого тижня – про це розповіла інспектор Олександрійського міського відділу поліції Оксана Михно. Невідомий несподівано напав на нього вночі поблизу більярдного клубу. Як запевняє потерпілий, все сталося дуже швидко: нападник, завдавши декілька сильних ударів по голові, збив його з ніг, після чого забрав мобільний телефон та срібний ланцюжок і втік. Через те, що зазначене місце було не освітлене, чоловік навіть не запам`ятав яких-небудь прикмет злочинця. За даним фактом порушено кримінальне провадження за статтею 186 Кримінального кодексу України «Грабіж».

Того ж дня 37-річна жителька міста заявила про крадіжку у магазині. Як з`ясувалося, злодій вночі пошкодив замок продуктової крамниці, що на вулиці Бульварній нашого міста і виніс звідти три монітори, касовий апарат, електричну кавоварку і стаціонарний телефонний апарат. Поліція веде кримінальне провадження за ч.3 ст.185 ККУ «Крадіжка з проникненням».

Як і раніше, злодії «підбирають» все, що «погано лежить». Наприклад, легкою поживою для них є мобільні телефони. Всього на хвилину залишив без нагляду свій засіб зв`язку відвідувач кафе, що неподалік Центрального ринку і цього виявилося цілком достатньо для невідомого (поки що) злодія. Це сталося 13 квітня. А за день до даної події в іншого жителя нашого міста телефон витягли з незастебнутої ручної сумки прямо в одному з магазинів, розташованих на проспекті Соборному.

Не менш «цінними» речами, якщо виходити з кількості зафіксованих крадіжок, для злодіїв залишаються різні вироби з металу та кабелі і електричні проводи, які вони тягнуть з подвір`їв і садиб олександрійців. За всіма цими фактами відкриті кримінальні провадження за ч.1 ст.185 ККУ «Крадіжка», повідомляє поліція.

І таким же поширеним є специфічний вид «телефонного» шахрайства. Невідомий, який 11 квітня зателефонував 59-річній жительці Олександрії, представився менеджером Альфа-банку і в «діловій» розмові випитав у неї всі необхідні йому персональні дані банківської картки співрозмовниці. Що було далі, здогадатись не важко: з картки жінки відразу ж зникли 10 тисяч 400 гривень, які були у неї на рахунку. Даний злочин кваліфікується поліцією, як шахрайство (ч.1 ст.190 ККУ), максимальне покарання за яке передбачає обмеження волі на строк до трьох років.