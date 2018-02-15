Кубок “Star Light Grand Prix Cup 2018” вибороли олександрійці

З абсолютною перемогою з міжнародних змагань “Star Light Grand Prix Cup 2018”, що проходили у період з 10 по 11 лютого у м. Києві, повернувся талановитий танцювальний дует хореографів з Олександрії.
Вихованці “VIVA Dance Sport Studio” Нікіта Азаров та Єва Пірховська вкотре вибороли звання переможців серед 30 пар.
Змагання мали міжнародний статус та вже в третій раз гостинно приймали спортсменів з Польщі, Росії, Молдови, Англії, та Голандії та інших країн. До складу суддівської колегії увійшли найвідоміші педагоги з усіх куточків світу: Vibeke Toft(USA), Klaus Kongsdal(Denmark), Simona Fancello(Italy), Sergey Ryupin(Russia), Warren Boyce(England), Hannes Emrich(Austria), Maurizio Vescovo(Italy), Andra Vaidilaite(Italy), Nino Langella(Italy)!
Танцювальний дует олександрійців знову змагався у двох старших категоріях за віком та за рівнем! У категорії Junior1 (Юніори 1 до 14 років) “C клас” Нікіта та Єва вибороли абсолютну перемогу з 30 пар учасників! Одинадцять суддів віддали їм 26 перших місць за усі 5 виконаних танців у програмі латиноамериканських танців!
У старшій категорії за рівнем Junior 1 Open Нікіта та Єва знов показали добрий результат та посіли 15 місце серед 30 пар учасників, серед яких були найсильніші пари України!
До бажаного півфіналу нашій парі не вистачило тільки трьох відміток від суддів! Тож побажаємо Єві та Нікіті, а також їх тренерам наступних успіхів, адже попереду нові змагання та нові досягнення!