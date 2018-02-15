Кубок “Star Light Grand Prix Cup 2018” вибороли олександрійці

З абсолютною перемогою з міжнародних змагань “Star Light Grand Prix Cup 2018”, що проходили у період з 10 по 11 лютого у м. Києві, повернувся талановитий танцювальний дует хореографів з Олександрії.

Вихованці “VIVA Dance Sport Studio” Нікіта Азаров та Єва Пірховська вкотре вибороли звання переможців серед 30 пар.

Змагання мали міжнародний статус та вже в третій раз гостинно приймали спортсменів з Польщі, Росії, Молдови, Англії, та Голандії та інших країн. До складу суддівської колегії увійшли найвідоміші педагоги з усіх куточків світу: Vibeke Toft(USA), Klaus Kongsdal(Denmark), Simona Fancello(Italy), Sergey Ryupin(Russia), Warren Boyce(England), Hannes Emrich(Austria), Maurizio Vescovo(Italy), Andra Vaidilaite(Italy), Nino Langella(Italy)!

Танцювальний дует олександрійців знову змагався у двох старших категоріях за віком та за рівнем! У категорії Junior1 (Юніори 1 до 14 років) “C клас” Нікіта та Єва вибороли абсолютну перемогу з 30 пар учасників! Одинадцять суддів віддали їм 26 перших місць за усі 5 виконаних танців у програмі латиноамериканських танців!

У старшій категорії за рівнем Junior 1 Open Нікіта та Єва знов показали добрий результат та посіли 15 місце серед 30 пар учасників, серед яких були найсильніші пари України!