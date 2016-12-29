Обласний центр Кіровоградської області – місто Кропивницький Міністерство культури планує оголосити культурною столицею країни на прийдешній рік.

Про це в ефірі програми «Перші про головне. Коментарі» (щобудня 13:00-15:00 та 19:00-21:00) на телеканалі ZIK заявив міністр культури Євген Нищук.

«Міністерство культури хоче запровадити таку традицію – визначати на кожен рік культурну столицю України. Це буде своєрідним стимулом для розвитку міст. Наступного року це буде місто Кропивницький», – зазначив він.

За словами Євгена Нищука, вибрали саме Кропивницький, бо назва цього обласного центру присвячена фундаторові професійного українського театру – Маркові Кропивницькому.

«Ми плануємо провести у Кропивницькому великий театральний з’їзд та фестиваль вистав. Орієнтовно це відбудеться у вересні наступного року», – повідомив міністр.