Курсанти військових і відомчих закладів набули право отримувати пенсію по втраті годувальника

Курсантам і слухачам військово-навчальних закладів та навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ України і державної пожежної охорони надано право на призначення пенсії у разі втрати годувальника.

Пенсія виплачуватиметься до закінчення цих навчальних закладів, але не довше, ніж до досягнення 23-річного віку.

Відповідний Закон від 3 квітня 2018 року № 2377-УІІ «Про внесення змін до статті 30 Закону «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» відносно членів сім’ї, що мають право на пенсію у разі втрати годувальника», набув чинності 22 червня 2018 року.

Раніше в законодавстві було передбачено, що на пенсію в разі втрати годувальника мають право вихованці, учні, студенти, курсанти, слухачі, крім курсантів і слухачів військово-навчальних закладів та навчальних закладів МВС і державної пожежної охорони.