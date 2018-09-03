Квест, флешмоб та фотозони: в школах Приютівської ОТГ пролунав перший дзвінок

Сьогодні, 3 вересня, в школах Приютівської громади відбулись святкові лінійки приурочені до початку нового навчального року.

Багато приємних побажань сьогодні було адресовано до школярів, їх батьків та педагогічних працівників шкіл. Голова Приютівської громади Андрій Коломійцев, запрошений на урочисте дійство, привітав присутніх з початком нового навчального року в Головківці та Ізмайлівці і побажав учням успіхів у навчанні та творчих досягнень, а педагогам та батькам терпіння.

В Ізмайлівці до організації свята першого дзвоника підійшли творчо та організували міні-квест для першокласників, яким довелося мандруючи школою шукати шкільний дзвінок. В Головківському НВК для школярів організували фотозону «З Днем знань», а також локацію «Я люблю Головківку» біля якої відбувся флешмоб.

Перший дзвоник сьогодні, 3 вересня, продзвенів для учнів Цукрозавдського НВК в Приютівці і в школі села Протопопівка.

Зазначимо, що в Користівській та Войнівській школах урочисті лінійки відбулись в суботу, першого вересня.