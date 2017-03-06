Хоч до Міжнародного жіночого дня ще цілих 2 дні, але на вулицях міста вже безліч пропозицій для святкового букету. Придбати “квіткову радість” можна на будь-який смак та гаманець. Роздивитись яскраві пропозиції від олександрійських квіткарок та квіткарів вирішили і кореспонденти Голосу Громади.

Серед пропозицій у продавців є як вітчизняні, так і закордонні рослини. Попитом користуються як традиційні букети, так і рослини в вазонах.

Що до цін, то тюльпани в залежності від країни постачальника можна придбати від 15 до 35 гривень за штуку, особливою популярністю користуються голландські тюльпани.

Класичні троянди продають від 35 до 90 гривень за квітку, а букет хризантем обійдеться покупцеві приблизно в 40 гривень.

А традиційний символ березневого свята «котики» цього року доволі бюджетний і в різних точках продажу їх можна придбати по 10 грн за гілочку.

На даний час місто буквально майорить квітами в торгових наметах та кіосках, тому незабаром олександрійські дівчата, жінки та бабусі зможуть отримати в подарунок яскравий символ Міжнародного жіночого дня.