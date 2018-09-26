Квитки з «Приват24» можна додати в Apple Wallet

25 вересня «Приват24» запустив нову функцію для користувачів iPhone – додавання куплених у ПриватБанку залізничних квитків до Apple Wallet.

Інформує Голос Громади с посиланням на сайт прес-служби банку.

Дана функція доступна всім користувачам Privat24 на iOS і придбавши квиток з QR-кодом на поїзд через “Приват24” чи інші сервіси ПриватБанку, дає можливіть додати його у свій Wallet і пред’явити під час посадки у вагон.

У прес-службі приват банку повідомляють: “Якщо квиток купується в Privat24 на iPhone, його можна відразу додати в гаманець, якщо ж квитки придбано через веб-версію електронного банку, у терміналі самообслуговування або на квитковому сайті ПриватБанку, додати їх у Wallet можна з архіву квитків у розділі “Транспорт” мобільного банку.

Зазначають, квитки збережені у Wallet, будуть доступні в два кліки без необхідності підключення до Інтернету та пошуку сервісних повідомлень від банку.

Для її активації нової функції достатньо оновити Privat24 в App Store.