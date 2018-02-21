«Київстар» розсилав своїм абонентам дивні SMS-ки

«Нагадуємо, цієї ночі буде знято абонплату 45 грн за умовами тарифу. Якщо коштів буде недостатньо, ви отримаєте безлім у мережі за абонплату 2 грн/день» – ось таке несподіване SMS-повідомлення від оператора мобільного зв`язку Київстар, написане латиницею, отримав учора олександрієць Н. І був повністю спантеличений: він користувався тарифом «Базовий» згаданого оператора і цей тариф в умовах не передбачав ніяких абонплат! Спочатку він спробував розібратись самостійно: заново перечитав умови тарифу «Базовий» – там не відбулося ніяких змін стосовно умов оплати. Потім намагався з`ясувати питання у довідкових службах оператора за відомими номерами 477 та 466. Дивно, але півгодини безперервних спроб зв`язатися зі службою виявилися марними: йому так ніхто і не відповів, у слухавці лише нав`язливо звучала автоматична реклама від Київстар. Далі Н. написав своє запитання у довідковому сервісі офіційного сайту Київстар, мовляв, за що ви збираєтеся здерти кошти з мого рахунку та ще й нав`язати не потрібний мені тарифний план? Тут відповідь була миттєвою, але… стандартною і не по темі: «Наберіть номер 466, або перевірте ваші витрати за посиланням «тут». Скоріше за все, письмові відповіді відсилав робот.

Отож коло замкнулося і Н. зробив останню спробу: сам пішов до сервісного центру Київстар, що на проспекті Соборному. І лише там менеджер центру, прочитавши згадану SMS-ку, заспокоїв: «Це помилкова розсилка від оператора: такі повідомлення отримали вже багато абонентів. Не звертайте уваги: ваш тариф не змінився, кошти з рахунку у вас не знімуть».

Отож шановні абоненти Київстар, якщо ви також отримаєте чи вже отримали подібні повідомлення, майте на вазі: виявляється, навіть такий поважний оператор, який вже два десятиліття працює на ринку зв`язку України, допускає ось такі безглузді помилки і ніяк їх офіційно не пояснює та не вибачається за них.