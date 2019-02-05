«Київстар» слідкує за олександрійцями, аби допомагати розшукувати зниклих дітей?

Абоненти стільникового зв`язку іноді отримують на свої мобільні телефони SMS-повідомлення досі незвичного змісту від оператора «Київстар», повідомляє «Голос Громади».

Ось таким отриманим меседжем поділився з кореспондентами «Голосу» один з його читачів:

«Допоможемо поліції у пошуку дітей! За Вашим номером діятиме послуга «Пошук дітей». Якщо Ви були в місці зникнення дитини, Вам може надійти SMS з прикметами» (далі у повідомленні – посилання на довідку оператора).

Оскільки поліція постійно застерігає громадян щодо різноманітних шахрайських телефонних пасток, читач з міркувань обережності попросив роз`яснення, а «Голос Громади», у свою чергу, звернувся за коментарем до Олександрійського відділу поліції. Як пояснили його працівники, насправді це не чийсь жарт, а результат Меморандуму, підписаного між телеком-оператором «Київстар» і Національною поліцією України, в рамках якого обидві сторони і запустили спільній соціальний проект «Пошук дітей».

Повідомлення можуть надходити на телефонні номери абонентів, які могли знаходитися поряд з місцем зникнення дитини. Вони міститимуть інформацію про дитину, обставини її зникнення, посилання на сайт з фотографією, а також контакти поліції, куди можуть звернутися потенційні свідки.

Що ж, справа, на яку «підписався» телеком-оператор, благородна. Але тоді виникає питання: чому вона стосується лише дітей? Адже зникають безвісти, на жаль, і дорослі. До речі, підписання згаданого Меморандуму було приурочене до Міжнародного дня пам`яті людей, зниклих безвісти, 30 серпня 2018 року.

