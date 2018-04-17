Лаборант, швачка, водій: в Олександрії відбувся масштабний ярмарок вакансій

Днями в Олександрійському міськрайонному центрі зайнятості відбувся багатогалузевий ярмарок вакансій та послуг служби зайнятості. До уваги близько 120-и відвідувачів, представники роботодавців пропонували вакансії менеджера, інженера-конструктора, продавців, токарів, трактористів та ін. Потреба в працівниках як в промисловості (ТОВ ЗПТУ «ВІРА-СЕРВІС ІНТЕРМАШ», ТОВ «ВКП «Олександрія ПТО Сервіс», Філія «Олександрійська ДЕД» ДП «Кіровоградський облавтодор»), так і в торгівлі (ПП «Колега»).

Широкий спектр вакансій запропоновано підприємствами, які виробляють матраци. Це ТОВ «Катеринославські меблеві майстерні», ТОВ «Бест Фоам Солюшнс», ТОВ «Юнайтед Девелопмент». До уваги шукачів роботи були презентовані вакансії швачок, завідувача складу, лаборанта фізико-механічних випробувань, пружинників, водія автотранспортних засобів, слюсарів-ремонтників, водіїв навантажувача тощо.

У свою чергу представники Олександрійського міського об’єднаного комісаріату пропонували безробітним громадянам військову службу за контрактом.

Також у заході узяли участь фахівці Олександрійського місцевого центру надання безоплатної вторинної правової допомоги. Понад 10 осіб отримали відповіді на свої запитання та юридичні консультації.

За попередніми даними, близько 20 осіб запрошені до роботодавців для вирішення питання працевлаштування або стажування на робочому місці.