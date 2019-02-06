Лави патрульної поліції Кіровоградщини й Олександрії зокрема, поповняться понад 20 новими поліцейськими

Нацполіцією області було оголошено конкурс на вакантні посади до різних лав поліції Кіровоградщини.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Нацполіції Кіровоградської області.

За підсумками відбору було визначено переможців на наступні посади:

троє нових працівників поповнять підрозділ дільничних офіцерів Кропивницького відділу та по одному – Олександрійського та Знам’янського відділу й Устинівського відділення поліції;

на посаду поліцейських секторів реагування патрульної поліції відібрано 5 осіб в Олександрійський відділ та Добровеличківське, Бобринецьке, Благовіщенське і Петрівське відділення поліції;

4 громадян Кіровоградщини стало переможцями на посади поліцейських ізоляторів тимчасового тримання. Двоє з яких розпочнуть службу в ізоляторі тимчасового тримання № 1 у м. Кропивницькому та по одному – в ІТТ № 4 (м. Знам’янка) і ІТТ № 6 (м. Благовіщенськ);

на посаду слідчих результатами конкурсу було відібрано 2 осіб, які направлені на посади в Олександрійський відділ та Петрівське відділення поліції;

а на посади помічників чергових секторів реагування патрульної поліції направлено 4 громадяна до Світловодського відділу, Олександрівського та Онуфріївського відділення та Олександрійського районного відділення поліції.