Легендарний гурт “Пламя” виступить в Олександрії

Творчий виступ легендарного гурту “Пламя” UA з солістом Станіславом Черемухіним пройде 26 лютого у ПК “Світлопільському”.

Олександрійці зможуть почути такі відомі твори гурту, як “Не надо печалиться”, “Не повторяется такое никогда”, “Снег кружится” та інші популярні пісні.

Концертна програма розпочнеться о 19:00. Детальну інформацію можна отримати за телефонами: 095 832-34-27, 098 922-84-45.

Довідково: ансамбль був створений у 80-ті роки та складався зі складу артистів популярного ВІА «САМОЦВЕТИ». Сьогодні гурт «ПЛАМЯ» UA поміж пісень російською мовою, також виконують пісні й українською мовою. Серед відомих – «Думи мої» Т.Шевченка, «Ой,ти дівчино» І. Франка, українська народна пісня «Ой, поїхав за снопами». У творчому доробку гурту є також пісні сучасних авторів, такі як «Верба» Ю.Рибчиньского, «Чаклунка гір» В.Кудрявцева та інших.