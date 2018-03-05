Легкоатлети Олександрійщини привезли з Чемпіонату області призові місця

Позаминулими вихідними у Кропивницькому відбувся Чемпіонат області з легкої атлетики, присвячений пам’яті Героя колишнього Радянського Союзу В.О. Верхоланцева, у якому взяли участь також і легкоатлети з Олександрійщини.

Так, 25 лютого, спортсмени відділення легкої атлетики ДЮСШ «Колос» у складі 15 юнаків та дівчат 2003 р.н. демонстрували свою фізичну, тактичну та психологічну підготовку під час забігів поряд із спортсменами ще 11 команд з Кіровоградської області. Про це Голосу Громади розповів директор ДЮСШ “Колос” Юрій Котов.

За результатами змагань легкоатлети ДЮСШ «Колос» показали наступні результати: ІІ місце Куженко Єлизавета біг 1500 м; ІІ місце Серьогін Сергій біг 1500 м; ІІІ місце Кононенко Дарина біг 800 м; ІV місце Касяненко Артем біг 800 м; ІV місце Просяник Ростислав біг 1500 м; IV місце Чабан Наталія біг 400 м; IV місце Гаряча Юлія біг 1500 м; V місце Петренко Діана біг 1500 м.

По завершенню змагань призери були нагороджені медалями та дипломами відповідних ступенів. Підготував спортсменів тренер-викладач Володимир Гриценко.