Голова квартального комітету № 31 нашого міста Тетяна Сохань нагороджена почесною грамотою Кіровоградської обласної ради «За сумлінну працю, особистий внесок у соціальний та економічний розвиток Олександрії, за активну громадянську позицію та з нагоди Дня Незалежності України».

Повідомляє Голос Громади.

Цю відзнаку їй вручив сьогодні міський голова Степан Цапюк від імені голови Кіровоградської облради Олександра Чорноіваненка перед початком позачергової сесії Олександрійської міської ради.

Слід нагадати, що ватажок цієї первинної ланки самоорганізації населення під номером 31Тетяна Сохань раніше неодноразово відзначалася міською радою за добросовісне виконання своїх громадських обов`язків.