Лікарні міста та району отримали благодійну допомогу

Олександрійська районна та міська лікарні, наркодиспансер та Петрівська виправна колонія сьогодні, 27 червня отримали допомогу від Олександрійської благодійної організації “Шлях до життя”.

За словами керівника організації Анатолія Тримбача, серед препаратів, котрі привезли до медичних закладів та 49-ї колонії, були ліки загальною вартістю майже в 150 тисяч грн. Препарати були доправлені до Олександрії завдяки підтримці депутата Олександрійської міської ради Андрія Коломійцева.

Загалом, в “багаж” увійшли седативні, серцев-судинні препарати, кровозамінники та дезінфектанти. Крім цього, були наявні і зігріваючі гелі та мазі для зовнішнього застосування.