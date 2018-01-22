Лікарю, затриманому на хабарі, обрано запобіжний захід

Ленінський районний суд м.Кропивницького Кіровоградської області обрав міру запобіжного заходу начальнику військово-лікарської комісії поліклініки МВС м.Кропивницького.

Про це повідомляє УНН з посиланням на обласне управління СБУ.

Тримання під вартою строком 60 діб, або внесення застави у розмірі сто дев’яносто три тисячі вісімсот двадцять гривень було визначено для головного лікаря поліклініки Національної поліції України у м. Кропивницький, який за вирішення питання про надання колишньому військовослужбовцю, учаснику бойових дій, 3 групи інвалідності вимагав неправомірну вигоду в сумі 1000 дол. США.

Під час передачі другої частини хабаря в сумі 14 450 тис. грн. правопорушника затримали правоохоронці в порядку ст. 208 КПК України.