Вже скоро в Олександрії розпочнеться сезон продажу ялинок. Так, прес-служба Кіровоградського обласного управління лісового та мисливського господарства склала орієнтовний список цін на новорічні дерева.

Лісівники пропонують купувати як звичайні ялинки, так і кримську сосну або сосну звичайну.

сосна кримська до 1 м 70 – 75 грн 1,1-1,5 80 – 85 грн 1,6-2,0 90 – 95 грн сосна звичайна до 1 м 60 – 65 грн 1,1-1,5 70 – 75 грн 1,6-2,0 80 – 85 грн ялина звичайна до 1 м 60 – 65 грн 1,1-1,5 70 – 75 грн 1,6-2,0 80 – 85 грн

В Олександрії можна придбати новорічні ялинки, що були вирощені в державному лісогосподарському підприємстві Онуфріївського лісгоспу біля адмінбудівлі лісництва.