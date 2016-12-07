Вже скоро в Олександрії розпочнеться сезон продажу ялинок. Так, прес-служба Кіровоградського обласного управління лісового та мисливського господарства склала орієнтовний список цін на новорічні дерева.
Лісівники пропонують купувати як звичайні ялинки, так і кримську сосну або сосну звичайну.
|сосна кримська
|до 1 м
|70 – 75 грн
|1,1-1,5
|80 – 85 грн
|1,6-2,0
|90 – 95 грн
|сосна звичайна
|до 1 м
|60 – 65 грн
|1,1-1,5
|70 – 75 грн
|1,6-2,0
|80 – 85 грн
|ялина звичайна
|до 1 м
|60 – 65 грн
|1,1-1,5
|70 – 75 грн
|1,6-2,0
|80 – 85 грн
В Олександрії можна придбати новорічні ялинки, що були вирощені в державному лісогосподарському підприємстві Онуфріївського лісгоспу біля адмінбудівлі лісництва.