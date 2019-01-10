Лісники Кіровоградщини здійснюють зимову підгодівлю диких тварин

У мисливських угіддях Кіровоградської області знаходиться 47,6 тисячі гектарів лісових насаджень під наглядом 5-ти лісогосподарських підприємств.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградського управління лісового та мисливського господарства.

Працівники лісогосподарських угідь виявляють турботу про лісових мешканців й викладають корм та сіль у місцях харчування диких тварин, які були придбані перед початком зими задля забезпечення належного перезимовування звірів та збереження їх поголів`я у лісах Кіровоградщини.