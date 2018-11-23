Літнім мешканцям Протопопівки подарували та встановили Т-2 тюнери для цифрового телебачення

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Днями в Приютівській об’єднаній територіальній громаді літнім людям подарували Т-2 тюнери.

До стареньких з солодощами та корисними подарунками завітав голова Приютівської ОТГ Андрій Коломійцев разом з директором тер центру соціального обслуговування Олександрійського району Наталією Білецькою.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Приютівської громади.

Т-2 тюнери для цифрового телебачення були відразу встановлені та налаштовані працівниками селищних рад, що дасть змогу переглядати близько 32 каналів.

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Тюнери придбав територіальний центр соціального обслуговування Олександрійського району за сприяння Приютівської ОТГ.

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