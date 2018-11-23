Літнім мешканцям Протопопівки подарували та встановили Т-2 тюнери для цифрового телебачення

Днями в Приютівській об’єднаній територіальній громаді літнім людям подарували Т-2 тюнери.

До стареньких з солодощами та корисними подарунками завітав голова Приютівської ОТГ Андрій Коломійцев разом з директором тер центру соціального обслуговування Олександрійського району Наталією Білецькою.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Приютівської громади.

Т-2 тюнери для цифрового телебачення були відразу встановлені та налаштовані працівниками селищних рад, що дасть змогу переглядати близько 32 каналів.

Тюнери придбав територіальний центр соціального обслуговування Олександрійського району за сприяння Приютівської ОТГ.