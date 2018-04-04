Люди звернулися до Андрія Коломійцева за підтримкою

Проблеми щодо облаштування вуличного освітлення та ремонтування доріг висловили місцеві мешканці Протопопівки, Березівки та Войнівки під час зустрічей з кандидатом на посаду Приютівського селищного голови Андрієм Коломійцевим.

Не дивлячись на дощ та досить прохолодну погоду, жителі Войнівки прийшли на зустріч з Андрієм Олександровичем, аби поспілкуватися з кандидатом та попросити його підтримки у вирішенні найголовніших проблем, що наразі найбільше турбують селян.

Багато нарікань серед присутніх викликало питання пасажирських перевезень. Люди поскаржилися на якість перевезень та незручний графік руху автотранспорту, запитавши чи можливо буде вирішити це питання.

Звичайно, після того, як вже повністю буде завершений процес формування об’єднаної територіальної громади, будуть розроблені нові маршрути, що дасть можливість людям їздити без пересадок на території Приютівської ОТГ. Адже насамперед, потрібне відповідне сполучення між населеними пунктами об’єднаної громади. Графік руху автобусів буде коригуватися з урахуванням усіх потреб громади, – відповідаючи на запитання, зазначив кандидат. – Але для вирішення цього питання, необхідно також провести ремонт дорожнього покриття. Вже на сьогоднішній день заплановано ремонт головної вулиці у Войнівці. Крім цього будуть ремонтуватися дорога від селища Приютівка до села Бутівського, а також дорога до сіл Головківка та Ізмайлівка через села Звенигородка.

Гострого обговорення також викликало питання відсутності вуличного освітлення. В деяких населених пунктах, особливо на віддалених вулицях, освітлення відсутнє взагалі. На прохання людей допомогти в облаштуванні освітлення, Андрій Коломійцев зазначив, що всі питання будуть розглянуті вже у створеній громаді.

Нагадаємо, що кандидат на посаду Приютівського селищного голови Андрій Коломійцев нещодавно презентував передвиборчу програму. Серед визначених пріоритетів: