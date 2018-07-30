Магнітні бурі в наступному місяці

Кожного місяця на землі відбуваються магнітні бурі, вони зумовлені тим, що сонячна речовина досягає магнітного поля планети і та починає тремтіти і коливатися.
Магнітна буря може тривати від декількох годин до кількох днів. Люди, що страждають від метеозалежності особливо важко переносять період магнітних бурь.
Про це повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Свідок.
В наступному місяці магнітних бурь буде багато, але всі вони будуть середньої сили:
2-3 серпня- люди можуть відчути перепади настрою;
10 серпня- буря малої сили;
13-14 серпня- буря малої сили;
16-20 серпня- можливі проблеми зі здоров’ям, а також збої в роботі телевізійних трансляцій і мобільного зв’язку;
29 серпня- буря середньої сили, остання цього літа.