Магнітні бурі в наступному місяці

Кожного місяця на землі відбуваються магнітні бурі, вони зумовлені тим, що сонячна речовина досягає магнітного поля планети і та починає тремтіти і коливатися.

Магнітна буря може тривати від декількох годин до кількох днів. Люди, що страждають від метеозалежності особливо важко переносять період магнітних бурь.

Про це повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Свідок.

В наступному місяці магнітних бурь буде багато, але всі вони будуть середньої сили:

2-3 серпня- люди можуть відчути перепади настрою;

10 серпня- буря малої сили;

13-14 серпня- буря малої сили;

16-20 серпня- можливі проблеми зі здоров’ям, а також збої в роботі телевізійних трансляцій і мобільного зв’язку;

29 серпня- буря середньої сили, остання цього літа.