Майстер з Хатха Йоги проведе заняття в Олександрії

18-го вересня о 10:00 в Олександрійському районному будинку культури (вул. Діброви, 27) відбудеться заняття з йоги для початківців і практикуючих.

Проведе заняття, представить свій стиль з перших вуст і поділиться особистими цінними напрацюваннями майстер з Хатха Йоги, учасник Міжнародного фестивалю йоги «Carpathian Yoga Fest 2017», йога фестів міст Хмельницький, Одеса, Дніпро Сергій Артьоменко. Програма заходу передбачає йогу для початківців і практикуючих, йогу для здоров’я та ранкову гімнастику. Попередня реєстрація проводится до 15.09 за телефоном (066) 145-09-80.

Для участі у занятті необхідно при собі мати килимок, зручний одяг і взуття.

Вартість заняття становить 30 грн.