Майстриня з петриківського розпису Анна Душина відкрила виставку в Приютівскій ОТГ

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Вчора, 30 жовтня, відбулось відкриття виставки майстрині петриківського розпису Анни Душиної: «Петриківський розпис – це душа України».

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт “Приютівська Громада”.

Виставка діє в Приютівській бібліотеці-філії. Під час заходу майстриня розповіла присутнім історію петриківського розпису, та відзначила його особливості.

Крім цього,  художниця провела майстер-клас з петриківського розпису для усіх охочих.

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Виставка «Петриківський розпис – це душа України» була організована членами молодіжної ради селища Приютівка спільно з працівниками Приютівської бібліотеки-філії.

Фото: Приютівська громада.

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