Майстриня з петриківського розпису Анна Душина відкрила виставку в Приютівскій ОТГ

Вчора, 30 жовтня, відбулось відкриття виставки майстрині петриківського розпису Анни Душиної: «Петриківський розпис – це душа України».

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт “Приютівська Громада”.

Виставка діє в Приютівській бібліотеці-філії. Під час заходу майстриня розповіла присутнім історію петриківського розпису, та відзначила його особливості.

Крім цього, художниця провела майстер-клас з петриківського розпису для усіх охочих.

Виставка «Петриківський розпис – це душа України» була організована членами молодіжної ради селища Приютівка спільно з працівниками Приютівської бібліотеки-філії.