Сьогодні, 24 лютого в приміщенні БТІ за адресою вулиця Соборна, 51 пройшов майстер-клас та виставка з Петриківського розпису. Захід ініціювала випускниця одного з дніпропетровських університетів Анна Душина.

«Спочатку Петриківку нам не викладали, але коли в університеті все ж з’явився цей напрямок, я одразу закохалась в нього», – розповіла кореспондентам Голосу Громади майстриня.

На виставці були представлені панно та картини в стилі Петриківського розпису. На початку заходу Анна коротко розповіла про сам напрямок своєї творчості та провела майстер клас, на якому показала основи стилю та власні авторські рішення. “Творить” майстриня переважно гуашшю.

Захід відвідало близько 20 цікавих до мистецтва людей. Художня майстерня працюватиме в місті на постійній основі. Аудиторія, на яку розраховані заняття, від 10 років.

Як раніше повідомляв Голос Громади, коштувати курси з Петриківського розпису будуть 320 гривень за 8 занять, що проходитимуть в понеділок і четвер з 16:00 до 17:30. Курс навчання складатиме близько 3 місяців.