Майже 100% виборців підтримали кандидата на посаду голови Попельнастівської ОТГ Олега Волянського

За офіційними даними сільським головою Попельнастівської об’єднаної територіальної громади на виборах, що відбулися 23 грудня 2018 року було обрано Олега Волянського.

Повідомляє Голос Громади.

Слід зазначити, що на посаду сільського голови Приютівської ОТГ було висунуто лише 2 кандидати: О. Волянський та Р. Гузеря. Зі значним відривом за О.Волянського проголосувало понад 91% виборців.

Наразі до Попельнастівської сільської ради ввійшли 14 депутатів від різних політичних партій, серед яких найбільша кількість представників політичної партії «Солідарність» – 6 депутатів, ВО «Батьківщина» – 5 депутатів та від Об’єднання”Самопоміч” 3 депутати.

До списку депутатів Попельнастівської сільської ради ввійшли:

ПП “БПП”Солідарність”: Жидулов В.П., Анатольєв Ю.А., Шкуратько Н.В., Озерна Т.А., Марцофей Н.В., Барсуков Г.В.

ВО «Батьківщина»: Жидулова І.В., Терещенко В.В., Черненко В.С., Мурований П.В., Озерний М.І.

Партія “Об’єднання “Самопоміч”: Лядська Т.А., Гарагуля Ю.Л., Карпів І.П.

Нагадаємо, що Олег Волянський з 2006 року був сільським головою і наразі, зібравши команду своїх однодумців, вирішив очолити й новостворену громаду.