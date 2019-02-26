Майже 160 педагогів потребують школи Кіровоградщини

У Кіровоградській області для шкіл у сільській місцевості потрібно 160 вчителів.
Таку інформацію повідомив очільник управління освіти, науки, молоді та спорту облдержадміністрації Володимир Таборанський.
Дані вакансії пропонують у Петриківському, Долинському, Голованівському, Знам`янському та Світловодському районах.
28 лютого закривається прийом заявок у потребі лікарів і вчителів у закладах освіти і охорони здоров’я в сільській місцевості – зазначив Володимир Таборанський.
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Абітурієнти, які після навчання будуть відпрацьовувати 3 роки в селі, мають подати до 15 березня відповідні документи до управління освіти і науки або департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації.