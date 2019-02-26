Майже 160 педагогів потребують школи Кіровоградщини

У Кіровоградській області для шкіл у сільській місцевості потрібно 160 вчителів.

Таку інформацію повідомив очільник управління освіти, науки, молоді та спорту облдержадміністрації Володимир Таборанський.

Дані вакансії пропонують у Петриківському, Долинському, Голованівському, Знам`янському та Світловодському районах.

28 лютого закривається прийом заявок у потребі лікарів і вчителів у закладах освіти і охорони здоров’я в сільській місцевості – зазначив Володимир Таборанський.

Абітурієнти, які після навчання будуть відпрацьовувати 3 роки в селі, мають подати до 15 березня відповідні документи до управління освіти і науки або департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації.