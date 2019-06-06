Майже 200 дітей з Кіровоградщини відправилися на І оздоровчу зміну в літні табори «Дружба» та «Чайка»

На І оздоровчу зміну до дитячих закладів оздоровлення «Дружба» та «Чайка» направлено 195 дітей.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградської ОДА.

Так, 80 дітей поїхало на оздоровлення до літнього табору «Чайка» та 115 дітей з області – до «Дружби».

Путівки придбано коштом облбюджету для дітей, які потребують особливої уваги та підтримки: дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей, дітей, батьки яких є учасниками бойових дій, дітей з числа внутрішньо переміщених осіб, дітей з інвалідністю та дітей, батьки яких є особами з інвалідністю ІІ групи.