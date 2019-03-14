Майже 2500 безробітних Кіровоградщини й Олександрійщини зокрема, долучилися до благоустрою рідного краю

Прийшла довгоочікувана весна. Сніг зійшов і «відкрив» на подвір’ях, вулицях, скверах і парках накопичене за зимовий період сміття.

Для того аби очистити наші міста, селища та села від накопиченого сміття, зробити їх ошатними служба зайнятості долучається до заходів з благоустрою відповідних територій шляхом організації громадських та інших робіт тимчасового характеру, до яких залучаються безробітні громадяни.

Під час зазначених робіт безробітні допомагають ліквідувати несанкціоновані сміттєзвалища, обрізати кущі та сухостій, упорядкувати зони відпочинку, вулиці та придорожні смуги; упорядковують місця меморіального поховання та пам’ятники загиблим воїнам; виконують різні роботи тимчасового характеру на підприємствах району.

Загалом, упродовж січня-лютого поточного року у громадських та інших роботах тимчасового характеру брали участь 2459 безробітних громадян.

Нагадаємо, упродовж минулого року 9,6 тис. осіб з числа зареєстрованих в службі зайнятості безробітних громадян брали участь у громадських та інших робіт тимчасового характеру.