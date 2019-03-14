Майже 2500 безробітних Кіровоградщини й Олександрійщини зокрема, долучилися до благоустрою рідного краю

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Прийшла довгоочікувана весна. Сніг зійшов і «відкрив» на подвір’ях, вулицях, скверах і парках накопичене за зимовий період сміття.

Для того аби очистити наші міста, селища та села від накопиченого сміття, зробити їх ошатними служба зайнятості долучається до заходів з благоустрою відповідних територій шляхом організації громадських та інших робіт тимчасового характеру, до яких залучаються безробітні громадяни.

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Під час зазначених робіт безробітні допомагають ліквідувати несанкціоновані сміттєзвалища, обрізати кущі та сухостій, упорядкувати зони відпочинку, вулиці та придорожні смуги; упорядковують місця меморіального поховання та пам’ятники загиблим воїнам; виконують різні роботи тимчасового характеру на підприємствах району.

Загалом, упродовж січня-лютого поточного року у громадських та інших роботах тимчасового характеру брали участь 2459 безробітних громадян.

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Нагадаємо, упродовж минулого року 9,6 тис. осіб з числа зареєстрованих в службі зайнятості безробітних громадян  брали участь у громадських та інших робіт тимчасового характеру.

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