Майже 4 тисячі мешканців Кіровоградщини захворіли на ГРВІ

Впродовж минулого тижня епідемічна ситуація із ГРВІ на Кіровоградщині була відносно спокійною. Показник захворюваності знаходився в нормі й не перевищував епідпорогу (мінус 18,8 %).

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградського обласного лабораторного центру.

Загалом за медичною допомогою з приводу ГРВІ звернулось 3764 мешканці області, серед яких 72,4 % складають діти.

Всього госпіталізованих 244 мешканця області.