Майже 40 звіриних ударів нанесли вбивці своїй односельчанці з Кіровоградщини

Експертиза показала, що на тілі загиблої було нанесено 25 ударів сокирою по голові та 12 ударів ножем.

Інформує Голос Громади з Посиланням на сайт Прокуратури у Кіровоградській області.

Подія трапилася понад 2 роки тому, у грудні 2017 року, у с. Аджамка, що на Кіровоградщині.

Під час розпиття оковитої двоє чоловіків 30 та 40 років обговорювали деталі убивства своєї односельчанки аби привласните грошові збереження жінки.

Все обміркувавши й підготувавшись опівночі громадяни зайшли до помешкання загиблої та почали орудувати сокирою та ножем, від чого та загинула на місці.

Після цього злочинці забрали з сумочки вбитої 95 тисяч гривень й підпалили будинок.

Суд Кіровоградщини виніс вирок двом уродженцям м. Кривого Рогу та визнав винними в умисному вбивстві жінки заради наживи, розбої та підпалі.

Чоловіків засуджено до 14 та 13 років позбавлення волі.

Наразі триває час на апеляційне оскарження.