Майже 60 тисяч жителів Кіровоградщини звернулось для оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон

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Минулого року для оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон до підрозділів Управління Держаної міграційної служби в Кіровоградській області звернулось майже 60 тисяч жителів.

Такі дані оприлюднили нещодавно на сайті Державної міграційної служби.

Отримати закордонний паспорт у 2016 році бажаючих виявилося на 26 538 осіб менше, аніж у 2017 році. Як повідомляє міграційна служба, попит в основному зріс за рахунок можливості подорожувати до країн Європейського Союзу без оформлення віз.

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Окрім цього, за період 2017 року збільшилась і кількість підрозділів УДМС, де можна оформили біометричний паспорт, а з листопада підрозділи міграційної служби були підключені до онлайн-сервісу “Електронна черга”, що дає можливість самостійно обрати дату і час відвідання.

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