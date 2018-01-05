Майже 60 тисяч жителів Кіровоградщини звернулось для оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон

Минулого року для оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон до підрозділів Управління Держаної міграційної служби в Кіровоградській області звернулось майже 60 тисяч жителів.

Такі дані оприлюднили нещодавно на сайті Державної міграційної служби.

Отримати закордонний паспорт у 2016 році бажаючих виявилося на 26 538 осіб менше, аніж у 2017 році. Як повідомляє міграційна служба, попит в основному зріс за рахунок можливості подорожувати до країн Європейського Союзу без оформлення віз.

Окрім цього, за період 2017 року збільшилась і кількість підрозділів УДМС, де можна оформили біометричний паспорт, а з листопада підрозділи міграційної служби були підключені до онлайн-сервісу “Електронна черга”, що дає можливість самостійно обрати дату і час відвідання.