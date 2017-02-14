Майже 7000 тис. безробітних Кіровоградщини минулого року цікавилися військовою службою за контрактом

Відповідно до спільного рішення Кіровоградського обласного центру зайнятості та обласного військового комісаріату стосовно відбору кандидатів на військову службу за контрактом у Збройних Силах України, яке діє з 01 лютого 2016 року, центрами зайнятості області проводиться системна інформаційно-роз’яснювальна робота серед громадян, які перебувають на обліку як безробітні, спрямована на популяризацію військової служби. Про це кореспондентів Голосу Громади повідомила прес-служба центру зайнятості.

З цією метою, на веб-порталі відомства створено рубрику «Переваги військової служби за контрактом», де систематично розміщується відповідні різнопланові інформаційні матеріали (про умови прийняття на військову службу за контрактом; професії, які користуються попитом у цій сфері діяльності; соціально-правовий захист військовослужбовців, перспективи службового росту, порядок проходження військової служби тощо).

На відеохостингу YouTube обласного центру зайнятості розміщені відеоролики під назвами «Збройні Сили України запрошують на військову службу за контрактом», «Вступай на службу за контрактом до артилерії Збройних Сил України» «Вступай на службу за контрактом до сил спеціальних операцій Збройних Сил України», «Вступай на службу за контрактом до високомобільного десантного війська (ВДВ) Збройних Сил України» та ін.

Варто зазначити, що в кожному центрі зайнятості області для представників військових комісаріатів створено можливість проведення роботи, спрямованої на інформування безробітних про військову службу в Збройних Силах України, а також надання шукачам роботи різнопланових консультацій з питань, пов’язаних з військовою службою за контрактом. Також у приміщеннях центрів зайнятості діють інформаційні куточки, де розміщені рекламно-агітаційні матеріали щодо умов прийняття на військову службу за контрактом та вступу до вищих військових навчальних закладів.

Крім цього, для безробітних громадян проводяться семінари з орієнтації на службу в Збройних Силах України за участі представників військоматів. Під час цих заходів здійснюється інформування присутніх щодо умов проходження військової служби за контрактом..

Так, у минулому році проведено більше 400 зазначених заходів, до яких залучено майже 7000 тис. безробітних громадян. В результаті зазначеної спільної роботи близько 200 осіб працевлаштовані на військову службу за контрактом.