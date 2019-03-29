Майже 80 мільйонів гривень – розмах земельної корупції на Кіровоградщині

“Фактор корумпованого чиновника” залишається поширеним явищем у земельній сфері. Про це свідчать офіційні дані прокуратури Кіровоградської області за 2018 рік. Чим вища роль чиновника в розпорядженні державними землями, тим більше варіантів зловживань службовим становищем у нього виникає. А чим більше таких земель – тим більшого розмаху може набути корупційна діяльність.

Так, згідно з інформацією, наданою прокуратурою Кіровоградської області на журналістський запит щодо порушень у земельній сфері, упродовж 2018 року прокуратурою, на захист інтересів держави, скеровано до судів62 позови у цій сфері (це – понад 60% від загальної кількості позовів).

Задоволено 57 позовів прокурорів на суму майже 77,9 млн. грн.

Розпочато 14 кримінальних проваджень у сфері земельних відносин.

Завдяки вжитим органами прокуратури заходам державі уже повернуто 1279 га земель.

І це лише офіційна інформація про документально доведені епізоди. Якщо порівняти ці дані з публічною інформацією про обласний бюджет, то дані Прокуратури означають, що масштаби земельної корупції – не дріб’язок. Сума, на яку задоволено 57 позовів, становить майже 40% від запланованого фінансування Департаменту соціального захисту Кіровоградської ОДА (202,4 млн грн).

Корупція залишається невід’ємною складовою земельних відносин в країні. Мораторій на купівлю-продаж земель сільгосппризначення породжує «схеми», щоб його обійти. А відсутність «цивілізованого» ринку землі спонукає чиновників користуватись ситуацією, вимагаючи хабарі за незаконне “безоплатне” переведення земель з державної власності у приватну, за передавання ділянок у користування за низькими орендними ставками, за надання їх в оренду з правом подальшого набуття права власності, за свої “послуги” використання службового становища для заволодіння ділянками.

Проте новообраним президенту, а невдовзі – парламенту й уряду переходять «у спадок» не тільки мільйонні втрати через корупцію у земельній сфері, хабарництво посадовців за вирішення «земельних питань», а й можливість змінити ситуацію, реалізувавши земельну реформу, впровадження якої розтягнулося на десятиліття.