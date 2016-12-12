Майже на 17 млн. грн. на Кіровоградщині вилучено підакцизних товарів

В рамках операції „Акциз-2016” співробітниками оперативного управління ГУ ДФС у Кіровоградської області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 18 кримінальних проваджень за ст.204 КК України (незаконний виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів), з яких 12 за ч. 3 ст. 204 КК України, що відносяться до категорії тяжких, припинено діяльність чотирьох незаконних виробництв підакцизної продукції та вилучено з незаконного обігу підакцизних товарів на суму 16 914,5 тис. грн. Про це повідомляє ГУ ДФС у Кіровоградській області.

Наразі до суду направлено 14 кримінальних проваджень, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 204 КК України, у тому числі, одне відносно організованої злочинної групи осіб.