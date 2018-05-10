Майже п`ята частина працівників в області працює «в тіні»

В Кіровоградській області 18,7% зайнятого населення в Кіровоградській області працює без оформлення трудових відносин – про це повідомляє Управління Держпраці в області з посиланням на статистичні дані.

На суб’єкти господарювання, які допустили порушення законодавства про працю, за матеріалами інспекційних відвідувань у квітні цього року накладено 23 штрафних санкції на суму 1 мільйон 57,3 тис.грн.

Штраф за використання праці без офіційного оформлення на даний час складає 111 690 грн. за кожну особу, щодо якої скоєно дане порушення (30 мінімальних заробітних плат), нагадує Управління Держпраці.

І ще на такий факт звертає увагу дана держструктура: «Проведеним аналізом виданих Управлінням дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки виявлено розбіжність між кількістю працівників, інформація про яких вказана у висновках експертиз, та кількістю працівників за даними Пенсійного фонду. Дані суб’єкти господарювання в першу чергу підпадатимуть під інспекційні відвідування. У разі виявлення порушень щодо оформлення трудових відносин до суб’єкта господарювання будуть застосовані штрафні санкції в розмірі 111,7 тис.грн. за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення. Управління Держпраці також ініціюватиме анулювання виданого раніше дозволу».