Майже половина безробітних на Кіровоградщині – жінки!

За підрахунками й статистичними даними обласного центру зайнятості Кіровоградської області майже половина безробітних – це жінки.

Повідомляє Голос Громади.

Станом на 01 березня 2019 рокуу центрах зайнятості області було зареєстровано майже 17,1 тис. безробітних громадян, з яких 48,5% складали жінки, 30,0% – молодь віком до 35 років, майже 38,0% – особи, які мають додаткові гарантії щодо сприяння у працевлаштуванні, майже кожен другий безробітний належав до сільських мешканців.

У січні-лютому 2019 року статус безробітного мали 20,4 тис. осіб, з них отримали статус безробітного безпосередньо в лютому 1,7 тис. осіб.

Брали участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру 2,1 тис. осіб. Рівень залучення безробітних громадян до участі у громадських роботах та інших роботах тимчасового характеру склав 10,1%.