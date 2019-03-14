Майже половина безробітних на Кіровоградщині – жінки!

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За підрахунками й статистичними даними обласного центру зайнятості Кіровоградської області майже половина безробітних – це жінки.

Повідомляє Голос Громади.

Станом  на  01 березня  2019  рокуу   центрах   зайнятості  області було зареєстровано  майже 17,1 тис. безробітних громадян, з  яких 48,5% складали  жінки, 30,0% – молодь  віком до 35 років, майже 38,0% – особи, які мають додаткові гарантії щодо сприяння у працевлаштуванні, майже кожен другий безробітний належав до сільських мешканців.

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У січні-лютому 2019 року статус безробітного мали 20,4 тис. осіб, з них отримали статус безробітного безпосередньо в лютому 1,7 тис. осіб.

Брали участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру 2,1 тис. осіб. Рівень залучення безробітних громадян до участі у громадських роботах та інших роботах тимчасового характеру склав 10,1%.

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