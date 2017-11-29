Майже шість годин в Олександрії гасили пожежу

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Фото умовне

Учора, 28 листопада, в Олександрії по вулиці Святомиколаївській горів будинок.

Про подію повідомила прес-служба УДСНС в Кіровоградській області.

Так, о 21:25 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на території приватного домоволодіння. По прибуттю пожежно-рятувального підрозділу на місце події було встановлено, що горить покрівля житлового будинку на площі 88 м2.

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Зазначимо, що пожежники працювали майже шість годин, адже пожежу, до гасіння якої залучалось 13 чоловіків особового складу та 4 одиниці техніки 2-го Державного пожежно-рятувального загону м. Олександрії, було ліквідовано лише о 04:40. Травмованих та загиблих немає. Причину пожежі наразі встановлюють фахівці.

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