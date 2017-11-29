Майже шість годин в Олександрії гасили пожежу

Учора, 28 листопада, в Олександрії по вулиці Святомиколаївській горів будинок.

Про подію повідомила прес-служба УДСНС в Кіровоградській області.

Так, о 21:25 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на території приватного домоволодіння. По прибуттю пожежно-рятувального підрозділу на місце події було встановлено, що горить покрівля житлового будинку на площі 88 м2.

Зазначимо, що пожежники працювали майже шість годин, адже пожежу, до гасіння якої залучалось 13 чоловіків особового складу та 4 одиниці техніки 2-го Державного пожежно-рятувального загону м. Олександрії, було ліквідовано лише о 04:40. Травмованих та загиблих немає. Причину пожежі наразі встановлюють фахівці.