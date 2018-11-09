Макс Кідрук презентував в Олександрії свою нову книгу-роман

В середу, 7 листопада, до Олександрії завітав відомий український письменник Макс Кідрук. Візит літератора пов’язаний з презентацією нової книги-роману «Де немає Бога». Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Олександрійські новини.

Автор розповів, що роман близький по духу для кожного українця, в ньому розкриваються важливі теми для кожного з нас.

Максим Кідрук – відомий письменник, мандрівник з Рівненщини, популяризатор науки та автор українських трилерів.

Через рік письменник планує знову відвідати Олександрію з новою книгою.