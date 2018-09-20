Макс Кідрук презентує в Олександрії роман «Де немає Бога»

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7 листопада в Олександрійській міській бібліотеці для юнацтва, що знаходиться на проспекті Соборному, 100 завітає письменник Макс Кідрук щоб презентувати роман «Де немає Бога». Повідомляє Голос Громади на сайт ЛітАкцент.

Свій тур містами України, який триватиме 55 днів, Кідрук розпочне 24 вересня в Києві, а далі Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська та Кіровоградська, де письменник 6-7 листопада зустрінеться з читачами в Кропивницькому та Олександрії.

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У романі незнайомці з різними долями об’єднані рейсом 341, і він веде до найбільшого випробування у їхньому житті.

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