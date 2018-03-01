Маленькому жителю Олександрії конче потрібна наша допомога (документ)

Маленькому Глібу Шоріну з Олександрії конче потрібна наша допомога!!!

Наразі дитина перебуває на стаціонарному лікуванні в Кіровоградській дитячій обласній лікарні в гематологічному відділенні.

Глібу лише три рочки, проте дитині лікарі вже встановили страшний діагноз – гострий лімфобластний лейкоз, перший гострий період.

Батьки звертаються до усіх небайдужих з проханням не проходити повз їхню біду, адже саме наша допомога може стати визначальною та допомогти одужати маленькому хлопчикові.

Зі згоди батька Гліба, публікуємо реквізити карткового рахунку, куди можна перерахувати кошти: карта Приват банку на ім’я батька дитини Шорін Євген Олександрович 5168 7573 5642 8724.