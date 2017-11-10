Маленькому жителю Звенигородки, якого покусав домашній пес конче необхідна наша допомога

До усіх небайдужих олександрійців звертається Картагуз Юлія – мама маленького хлопчика за допомогою. В багатодітній родині трапилося горе. Вчора, 9 листопада, в с. Звенигородка на семирічну дитину напав домашній пес.

Зі слів матері, пес перекусив дитині ніс та спричинив рвані рани обличчя. Хлопчик наразі перебуває в Кіровоградській обласній дитячій лікарні. Дитині вже проведено хірургічне втручання по відновленню носової перегородки. За словами лікарів – операція пройшла успішно. Проте на дитину ще чекає довгий період лікування та реабілітації.

Наразі відомо, що місцеві мешканці та шкільний заклад, в якому навчається хлопчик збирають кошти, аби допомогти багатодітній родині.

Якщо Вам небайдужа доля маленької дитини і ви маєте можливість допомогти, звертайтеся за телефоном 050 958 28 10 Ірина Перехристюк – близька подруга родини, котра надасть детальну інформацію щодо можливості надання допомоги.