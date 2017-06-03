Сьогодні, на прибудинковій території житлових будинків вул. 6 Грудня №№133 – 135 та подвір`ї ОСББ «Арка», що по пр.Соборному, 111, маленьких олександрійців привітали з Міжнародним днем захисту дітей. Свято для дітей влаштували депутати Олександрійської міської ради Андрій Коломійцев та Віталій Заріцький на своїх округах.

Професійні організатори-масовики зранку через гучномовці запрошували усіх бажаючих дітей взяти участь у захоплюючих іграх, атракціонах та конкурсах. І таких знайшлося чимало: різновікова дітвора охоче долучилась до конкурсів та ігор, запропонованих багатими на фантазію ведучими-казковими персонажами. Такі хитромудрі конкурси і атракціони, як «проводовий потяг», «білчине колесо», «лабіринт», “шматок сиру” та багато інших не могли залишити байдужими не лише дітей, а й їхніх батьків, оскільки потребували від малих учасників неабиякої спритності та кмітливості, і ті з неймовірним азартом та захватом змагались між собою, поділені на команди.

Півторагодинне яскраве шоу, до якого приєднались малюки не лише зі згаданих будинків, а й з сусідніх, завершилось спільним танцювальним флеш-мобом під запальну музику. Усі маленькі учасники святкого дійства отримали подарунки та повітряні кульки, а також обраний малюнок від майстрині аквагриму.